Maverick Vinales s'offre la course sprint du GP du Portugal

L'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) a remporté la course sprint Grand Prix du Portugal de MotoGP , 2e des vingt-et-une manches du championnat du monde, samedi après-midi. L'Espagnol a devancé après les 12 tours du circuit de l'Algarve (4,59 km) à Portimao, ses compatriotes Marc Marquez (Ducati-Gresini) de 1.039 seconde et Jorge Martin (Ducati-Pramac), qui avait remporté la course sprint au Qatar, de 1.122 seconde.