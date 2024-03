MotoGP/Portugal: Vinales crée la surprise, journée mitigée pour Bagnaia

Parti en deuxième position sur la grille après avoir arraché sa place sur la première ligne dans les dernières secondes des qualifications, le Catalan a longtemps été derrière le Transalpin avant de profiter de l'erreur du pilote Ducati pour prendre les commandes et ne plus jamais les lâcher.

"J'ai merdé ! Pourtant, j'avais enfin un très bon feeling sur la moto, j'avais bien démarré, j'avais creusé un écart et je le gérais bien donc tout se passait bien...mais j'ai raté un freinage et j'ai tout perdu", a détaillé l'Italien.

Au début du 9e tour (sur 12), Bagnaia, qui était leader avec près d'une seconde d'avance, a en effet manqué son freinage en bout de ligne droite et est sorti très large, reculant au cinquième rang et disant adieu à la victoire.

Vinales, qui a bien résisté à ses compatriotes Jorge Martin (Ducati-Pramac) et Marc Marquez (Ducati-Gresini) dans les derniers tours, a enfin remporté une première victoire avec Aprilia.

"Je suis content d'être de retour à mon meilleur niveau. Aujourd'hui, je me suis beaucoup amusé en me bagarrant avec les autres. Demain (dimanche) lors du Grand Prix, ça sera plus compliqué mais cette victoire est un gros plus pour la confiance", a souligné le pilote de 29 ans.

- Marquez, une chute puis un podium -