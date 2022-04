"Le roi des cons": un ancien numéro un mondial allume Novak Djokovic au sujet du vaccin

Novak Djokovic va enfin retrouver la compétition. Le Serbe dispute le Masters de Monte-Carlo cette semaine, qui n'est que son deuxième tournoi de l'année. Il avait défrayé la chronique en janvier, étant exclu de l'Open d'Australie après un épisode juridique qui avait conduit à son expulsion du pays, le Serbe n'étant pas vacciné contre le covid-19.

Sa décision ne pas se faire vacciner fait beaucoup réagir. Y compris dans le monde du tennis. Le Chilien Marcelo Rios, ancien numéro un mondial, n'a pas mâché ses mots à son sujet dans une interview accordée à La Tercera. "C'est un gros con, il va ruiner sa carrière et ne sera pas le meilleur de l'histoire à cause d'un vaccin", a lancé l'ancien joueur, visiblement rmonté. "Je pensais la même chose sur ce vaccin, mais j’ai commencé à voyager et je devais le prendre. Avant, on pouvait peut-être penser ça, mais il va tout foutre en l’air parce que c’est un idiot. Je ne sais pas quelle en est la raison, mais si vous jouez pour être le meilleur de l’histoire et que vous allez foutre en l’air votre carrière pour quelques vaccins, vous devez être le roi des cons. Je pense qu’au début, c’était par peur, mais maintenant il est trop arrogant", a-t-il poursuivi.

Le grand objectif de Novak Djokovic ? Défendre son titre à Roland-Garros, dont le coup d'envoi sera donné le 22 mai.