Alexander Zverev, sur courant alternatif, se hisse au 2e tour de l'Open d'Australie

Alexander Zverev (ATP 3) s'est qualifié, sans forcer mais sans briller non plus, pour le 2e tour de l'Open d'Australie, lundi à Melbourne. Si l'Allemand s'est imposé en trois sets face à Daniel Altmaier (ATP 87), il a eu besoin de deux jeux décisifs pour se défaire de son compatriote.

Demi-finaliste à Melbourne Park en 2020 et battu en quarts l'année dernière par Novak Djokovic, l'Allemand s'est imposé 7-6 (3), 6-1, 7-6 (1) après 2h41 de jeu. "C'est comme ça un premier tour en Grand Chelem, on ne joue pas toujours son meilleur tennis. On ne peut pas tous être comme Roger (Federer, ndlr) ou Rafa (Nadal, ndlr). Mais c'est un bon match pour entrer dans le tournoi", a dit Zverev sur le court dans la foulée de son succès. Vainqueur du Masters de fin de saison, le puissant droitier de Hambourg a un coup à jouer cette année aux antipodes en l'absence de Djokovic, initialement dans sa partie de tableau. Un premier sacre en Grand Chelem pourrait même le propulser au sommet du tennis mondial. Au 2e tour, Zverev affrontera l'Australien John Millman (ATP 89), vainqueur en quatre sets de l'Espagnol Feliciano Lopez (ATP 109).