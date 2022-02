ATP Rotterdam - Tsitsipas, Rublev, Auger-Aliassime et le qualifié Lehecka en demies à Rotterdam

(Belga) Première tête de série du tournoi ATP 500 de Rotterdam, Stefanos Tsitsipas (ATP 4) n'a pas tremblé vendredi en quarts de finale devant le tombeur au premier tour de David Goffin : l'Australien Alex de Minaur (ATP 34). Le Grec a imposé ses vues et sa puissance 6-4 et 6-4 en 1h31. Tsitsipas a frappé 19 coups gagnants et gagné 82% de ses points derrière sa première balle de service.

Samedi, Tsitsipas sera opposé au Tchèque Jiri Lehecka. Sorti des qualifications, le 137e mondial a poursuivi son parcours de rêve en venant à bout du jeune Italien de 19 ans Lorenzo Musetti (ATP 63) 6-3, 1-6 et 7-5. Tsitsipas avait perdu l'an dernier en demi-finale à Rotterdam face au futur vainqueur le Russe Andrei Rublev. Celui-ci a aussi assuré sa place dans le dernier carré. En fin de soirée, il a battu le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 38) 6-4, 6-3. Plus tôt dans la soirée, le jeune Félix Auger-Aliassime (ATP 9/N.3) a livré un beau duel contre le Britannique Cameron Norrie (ATP 13/N/6). Le Québecois a émergé 7-5 et 7-6 (7/4) après 2h07 de jeu. Il représentera un sérieux adversaire sur la route d'une seconde finale consécutive pour Rublev. Auger-Aliassime a disputé huit finales sur le circuit ATP à 21 ans à peine mais n'a toujours pas décroché de titre. (Belga)