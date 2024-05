Avant d'affronter Minnen, la N.4 mondiale Elena Rybakina se dit "prête à en découdre"

La 4e joueuse mondiale Elena Rybakina sera l'adversaire de Greet Minnen (WTA 86) au 1er tour de Roland-Garros. Lauréate de Wimbledon en 2022 et finaliste de l'Open d'Australie en janvier, Rybakina participe à 24 ans à ses sixièmes Internationaux de France. La Kazakhe n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale en 2021.

Malade, Rybakina n'avait pas pu défendre son titre au WTA 1000 de Rome il y a deux semaines. "C'est dommage, mais c'est la vie", a-t-elle confié en conférence de presse à la veille de son entrée en lice. "Là, je me sens nettement mieux. Je me suis entraînée ces derniers jours."

La Kazakhe avait déjà croisé Greet Minnen à deux reprises en 2020, remportant les deux confrontations. "Je me souviens avoir rencontré Minnen, mais il y a longtemps. Je sais qu'elle slice beaucoup et qu'elle sert bien également. Mais je suis assez confiante. Je pense que ce sera un bon match. Et je suis prête à en découdre."