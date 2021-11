Billie Jean King - La Slovaquie émerge à l'issue du double contre les États-Unis

(Belga) La Slovaquie a battu les États-Unis (2-1) au bout du suspense à l'issue du double décisif mardi soir lors de la phase finale de la Billie Jean King Cup.

Après la victoire de Viktoria Kuzmova (WTA 177) contre Shelby Rogers (ATP 40) sur le score de 6-4, 6-4 et celle de Danielle Collins (WTA 31) contre Anna Karolina Schmiedlova (WTA 82) en deux sets également (6-3, 6-2), la rencontre s'est jouée dans le double. Kuzmova et Terez Mihalikova se sont imposées en trois sets - 6-2, 6-7 (5), 12/10 - et 1h34 de jeu contre Caroline Dolehide et Coco Vandeweghe. La troisième et dernière rencontre de ce groupe C opposera les Américaines à l'Espagne mercredi. Lundi, l'équipe espagnole a pris la mesure des Slovaques (2-1). Le vainqueur de ce groupe C défiera celui du groupe A en demi-finales. La Russie, tombeuse du Canada mardi (3-0), part avec les faveurs des pronostics avant son duel contre la France mercredi. (Belga)