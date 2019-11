Blessé au dos, Milos Raonic fait une croix sur la phase finale de la Coupe Davis

(Belga) Le Canada a perdu une de ses trois armes pour la phase finale de la Coupe Davis, prévue du 18 au 24 novembre à la Caja Magica de Madrid. En effet, Milos Raonic, ancien N.3 mondial redescendu 31e après deux saisons entachées de blessures, a déclaré forfait pour le rendez-vous espagnol à cause de problèmes de dos.

"C'est vraiment dur et décevant pour moi de ne pas pouvoir représenter mon pays en Coupe Davis", a déclaré le grand serveur de 28 ans, cité par sa fédération dans un communiqué. "Ma santé m'a causé des problèmes toute l'année et ça continue. Je vais prendre le temps de me soigner, je suis déjà impatient de revenir sur les courts l'année prochaine." Raonic, finaliste à Wimbledon en 2016, a été remplacé dans l'équipe par Brayden Schnur (ATP 94). Le Canada pourra tout de même compter sur ses deux talentueux joueurs que sont Denis Shapovalov (ATP 15) et Felix Auger-Aliassime (ATP 21), respectivement 20 et 19 ans. Le Canada est tombé dans le groupe F et défiera les Etats-Unis et l'Italie. Les six vainqueurs de groupe ainsi que les deux meilleurs deuxièmes rejoindront les quarts de finale. Pour rappel, la Belgique affrontera l'Australie et la Colombie dans le groupe D. (Belga)