Challenger d'Eckental - Pas de victoire en finale du double pour Ruben Bemelmans

Associé à l'Allemand Daniel Masur, Ruben Bemelmans n'a pu ajouter le tournoi Challenger d'Eckental à son palmarès en double samedi en Allemagne.

Ruben Bemelmans et Daniel Masur ont en effet été battus en finale de ce tournoi sur moquette doté de 44.820 euros par le Tchèque Roman Jebavy et le Britannique Jonny O'Mara, tête de série N.1: 6-4 et 7-5 en 1 heure 21 minutes de jeu. Le Limbourgeois, 33 ans, tentait de remporter son troisième titre en double cette saison, toujours avec l'Allemand. Ruben Bemelmans compte dix titres en double sur le circuit Challenger, dont trois avec Daniel Masur. Il compte aussi un titre ATP en double à son palmarès, à Los Angeles (250) avec Xavier Malisse en 2012. En simple à Eckental, Ruben Bemelmans avait abandonné mercredi en quarts de finale contre la tête de série N.1, l'Australien Jordan Thompson (ATP 68). Daniel Masur s'est lui qualifié pour la finale en remportant sa demi-finale samedi juste avant la finale du double.