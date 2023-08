Clara Vlasselaer éliminée au premier tour en double

Clara Vlasselaer et Abigail Rencheli ont été battues en deux sets - 6-1, 7-6 (7/5) - par la Grecque Despina Papamichael et la Serbe Natalija Stevanovic. La partie a duré 1 heure et 32 minutes.

Clara Vlasselaer, 22 ans, 697e mondiale en double (494e en simple), compte un titre ITF à son palmarès, en double, cette année à Monastir en Tunisie avec Amélie Van Impe.