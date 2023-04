Collignon, battu en finale après 3h17 : "Peut-être m'a-t-il manqué un brin d'audace"

"J'étais un peu stressé au moment de monter sur le court, mais j'ai vite réussi à me relâcher pour démarrer sur les chapeaux de roue", a-t-il confié à Belga après sa défaite. "Et c'est ce qui m'a permis de remporter le premier set. Le dénouement est évidemment cruel, car à l'arrivée, la différence était infime. Cela s'est joué sur deux ou trois points. Peut-être qu'il m'a manqué un brin d'audace pour parvenir à conclure ce match en ma faveur. J'ai mené 6-4, 4-2 et également pu servir le gain de la rencontre à 5-4 au troisième set. C'est là où je dois encore progresser. Ne pas être dans la réaction à ce moment-là. Maintenant, pour une première finale à ce niveau, je l'ai bien vécue et il y a beaucoup de positif à retirer."

"Cette présence en finale représente énormément pour moi. Cela veut dire que mon tennis se met en place et que je suis capable de battre de bons joueurs", a-t-il poursuivi. "Surtout après la période compliquée que j'ai traversée récemment avec très peu de victoires. Je suis dès lors très content. Et je pense aussi avoir été un brin plus offensif et solide dans les moments importants, même si cela ne m'a pas permis de remporter ce titre."