Daniil Medvedev écarte Nicolas Jarry et rejoint Jannik Sinner en demi-finale

Medvedev, 4e mondial et tête de série N.3, s'est imposé en deux sets 6-2, 7-6 (9/7) contre Jarry, 23e mondial et tête de série N.22, en 1 heure et 41 minutes de jeu. Le Russe, 28 ans, retrouvera en demi-finale l'Italien Jannik Sinner pour la première fois depuis la finale de l'Open d'Australie qui avait souri à Sinner.

L'Italien, 3e mondial et tête de série N.2, avait été le premier à atteindre le dernier carré en venant à bout du Tchèque Tomas Machac (ATP 60) en deux sets 6-4, 6-2.