Daniil Medvedev se défait de son compatriote Andrey Rublev pour son premier match

Daniil Medvedev (ATP 3) a remporté son duel face à Andrey Rublev (ATP 5) pour entamer ses ATP Finals, le Masters de tennis masculin, lundi à Turin en Italie. Le Russe a écarté son compatriote 6-4, 6-1 en 1 heure et 32 minutes.

La première manche a été très disputée, avec un seul break réussi par Medvedev sur cinq opportunités, tandis que Rublev n'a su convertir aucune de ses sept balles de break. Dans le deuxième set, le 5e mondial n'est pas parvenu à se relever et a concédé un break d'entrée. Il a perdu une nouvelle fois son service après être tombé sur sa main et a perdu son sang-froid dans la foulée. Daniil Medvedev n'a eu qu'à assurer pour conclure et remporter son premier match dans le Masters.

Il rejoint en tête du classement de sa poule Alexander Zverev (ATP 7). L'Allemand a surpris le N.2 mondial Carlos Alcaraz plus tôt dans la journée, en s'imposant au bout d'une lutte acharnée 6-7 (3/7), 6-3, 6-4 contre l'Espagnol.