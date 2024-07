Un duel entre Francisco Cerundolo et Lorenzo Musetti en finale

Francisco Cerundolo et Lorenzo Musetti s'affronteront en finale du tournoi de tennis ATP 250 d'Umag, épreuve sur terre battue dotée de 579.320 euros, après les demi-finales disputées vendredi.

Cerundolo, 37e mondial et tête de série N.4, s'est imposé en deux sets 7-6 (8/6) 6-4 contre le Russe Andrey Rublev, 9e mondial et tête de série N.1. L'Argentin, 25 ans, jouera la 5e finale de sa carrière, la première cette saison. Il tentera d'ajouter un troisième titre à son palmarès après ceux gagnés à Eastbourne en 2023 et à Bastad en 2022.

Musetti, 17e mondial et tête de série N.2, n'a aussi eu besoin que de deux sets pour venir à bout du Tchèque Jakub Mensik (ATP 81): 6-4, 6-1. L'Italien, 22 ans, s'est qualifié pour la quatrième finale de sa carrière, la deuxième cette saison après celle perdue au Queen's contre l'Américain Tommy Paul. Musetti compte deux titres à son palmarès conquis en 2022 à Naples et Hambourg.