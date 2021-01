Son identité, son nouveau coach, ses objectifs: David Goffin se confie avant sa nouvelle saison

David Goffin (ATP 16) connaît son adversaire pour son premier match de 2021 au tournoi ATP 250 sur dur d'Antalya, où il a choisi d'entamer sa nouvelle saison tennistique. Le Liégeois, 30 ans, tête de série N.2 du tableau, a hérité du Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 83), 29 ans, qui n'est autre que son ami et partenaire de double.

"C'est vraiment bien d'avoir un tournoi avant de partir faire la quarantaine en Australie, et de passer aux choses sérieuses", a-t-il déclaré. "La préparation s'est bien déroulée, même si elle n'a pas été facile à gérer. Je pensais que je n'aurais pas beaucoup de temps, vu que je croyais devoir partir en Australie dès la mi-décembre. Puis, le calendrier a été établi, l'Open d'Australie a été reporté et le tournoi d'Antalya s'est ajouté. Et comme je me sentais prêt, on s'est dit avec Germain (ndlr : Gigounon, son nouveau coach) que ce serait bien d'aller y disputer quelques matches."

David Goffin est arrivé dimanche en Turquie, après avoir passé le Nouvel An en Belgique. Et vu le plateau, avec un seul joueur du top 10 présent, l'Italien Matteo Berrettini (ATP 10), et les forfaits du Croate Borna Coric (ATP 24) et du jeune Italien Jannik Sinner (ATP 36), le N.1 belge devrait, logiquement, avoir la possibilité de trouver ses marques. "Avec Germain, on a surtout fait en sorte que je me sente à nouveau bien sur le court", a-t-il poursuivi. "Ce que je vise, c'est retrouver mon identité, ma manière de jouer, ma spontanéité. Tout ce qui faisait ma force, la solidité du fond du court et la vitesse de jeu. Après, on verra. Mais on essaiera évidemment d'être performant dans les plus grands tournois, car c'est là où il y a le plus de points."