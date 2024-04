David Goffin élimine Arthur Rinderknech au 1er tour

Après avoir franchi - avec difficulté - les deux tours des qualifications, David Goffin a poursuivi sur sa lancée. Le N.1 belge a beaucoup mieux joué et gagné mardi son match du premier tour dans le tableau final du Grand Prix Hassan II de tennis, une épreuve ATP 250 jouée sur terre battue à Marrakech au Maroc dont il fut le lauréat en 2022.

Goffin a bien entamé la rencontre, menant 2-0 et 4-1. Le Parisien de 28 ans, spécialiste de la surface dure, jouait son premier match de la saison sur ocre. Au fil des minutes, son grand coup droit a commencé à passer face au 102e joueur mondial. Tout était à refaire à 4-4. Goffin resta concentré et bouclait la première manche 6-4 après 49 minutes.

Le Liégeois a battu en deux sets le Français Arthur Rinderknech, 81e mondial, qu'il découvrait à cette occasion. Le marquoir affichait 6-4 et 6-4 en sa faveur après 1h37 de jeu.

David Goffin fit la course en tête tout au long du second set et à 5-4 s'octroya trois balles de match sur le service du N.6 français, vainqueur du Challenger 100 de Lille, fin février, après avoir sauvé deux balles de match en finale contre Joris De Loore. Le Belge conclut sur la troisièlme.

Au 2e tour, en huitièmes de finale du tournoi doté de 579.320 euros, Goffin sera opposé à Moreno de Alboran, 157e mondial, passé lui aussi par les qualifications. L'Américain a réussi à éliminer au premier tour la 5e tête de série du tournoi l'Argentin Facundo Diaz Acosta (ATP 55) 6-4, 3-6, 6-3.

Ce n'est que la troisième fois cette année en dix tournois que Goffin gagne trois matchs dans une même épreuve après l'Open d'Australie et l'ATP 500 de Rotterdam. Là aussi il avait dû passer par les qualifications.