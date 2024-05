La joueuse italienne de tennis Camila Giorgi met un terme à sa carrière à 32 ans

Le tournoi WTA 1000 de Montréal remporté en 2021 constitue sa plus belle victoire sur le circuit. Elle s'est aussi imposée à Rosmalen en 2015, à Linz en 2018 et à Merida en 2023. L'Italienne s'est inclinée six fois en finale et a atteint les quarts de finale de Wimbledon en 2018 et du tournoi olympique de Tokyo en 2021.