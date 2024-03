David Goffin passe à côté de la qualification pour le tableau final

Goffin, 106e mondial et tête de série N.19 des qualifications, a été battu en deux sets 7-6 (7/5), 6-2 par le Français Harold Mayot (ATP 141) au second tour des qualifications. La rencontre a duré 1 heure et 35 minutes.

Le N.1 belge a mal commencé la rencontre en étant breaké dans le 4e jeu. Il a ensuite contre-breaké dans le 9e jeu avant d'égaliser à 5-5. Le gain de la manche s'est disputé au jeu décisif qui a souri au Français (7/5). Goffin n'a pas réussi à inverser la tendance dans le second set en abandonnant deux fois services.