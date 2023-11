David Goffin passe le premier tour sans trembler

David Goffin a remporté son match au 1er tour du tournoi de tennis Challenger 75 de Danderyd, disputé sur surface dure et doté de 73.000 euros, mardi en Suède. Le N.1 belge et 105e joueur mondial s'est imposé face au qualifié allemand Marvin Moeller (ATP 310), 6-3, 6-2 en 1 heure et 31 minutes.