David Goffin vient à bout d'Arthur Fils et se qualifie pour les demi-finales

David Goffin s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de tennis Challenger d'Aix-en-Provence, joué sur terre battue et doté de 200.000 euros, vendredi en France.

Pour une place en finale, le natif de Rocourt affrontera le vainqueur de la rencontre entre l'Américain Tommy Paul, 17e mondial et tête de série N.1, et l'Autrichien Jurij Rodionov, 119e mondial.

Goffin, 95e mondial, s'est imposé en trois sets 1-6, 6-3, 7-6 (8/6) contre le jeune Français Arthur Fils, 18 ans et 124e mondial. La rencontre a duré 2 heures et 17 minutes.

Après des éliminations au premier tour aux Masters 1000 de Monte-Carlo et Madrid et au deuxième tour de l'ATP 500 de Barcelone, le N.1 belge défend cette semaine ses 115 points de son 8e de finale obtenus il y a douze mois au Masters 1000 de Madrid afin de garder sa place dans le top 100 mondial. Une victoire lui permettrait d'engranger 175 points, et une finale 100.