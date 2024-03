De Loore, battu en finale malgré deux balles de match: "Très fier du parcours accompli"

Joris De Loore (ATP 211, désormais remonté au 188e rang) a mis un peu de temps à réagir après être passé tout près, dimanche, de la plus belle victoire de sa carrière du tournoi Challenger 100 sur dur en salle de Lille, doté de 120.950 euros. Le Brugeois, 30 ans, s'est en effet incliné en finale contre le Français Arthur Rinderknech (ATP 90), 28 ans, tête de série N.1: 6-4, 3-6 et 7-6 (10/8) après avoir hérité de deux balles de match dans le tie-break.

Vainqueur l'an dernier du Challenger 50 d'Oeiras, et finaliste des Challenger 125 de Zug et de Bratislava, Joris De Loore avait l'occasion de remporter le trophée le plus prestigieux sa carrière dans les Hauts-de-France.

"Ce fut une finale incroyable", a-t-il confié à Belga ce lundi. "Il y avait une super ambiance. Le match s'est malheureusement joué sur un ou deux points dans le tie-break du troisième set. J'ai toutefois le sentiment que je ne peux pas me reprocher grand-chose. Il a lui aussi disputé un solide tie-break et servi le plomb sur les deux balles de match dont j'ai hérité. Je ne pouvais rien faire. C'est terriblement dommage, mais je suis très fier du parcours que j'ai accompli."

"Le début d'année n'a pas été évident", a-t-il poursuivi. "Je n'ai pas eu la meilleure des préparations et je n'ai pas gagné beaucoup de matchs. Là, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon niveau. Désormais c'est une question de persévérer et de rester physiquement en forme. Il faudra se battre chaque semaine pour remporter chaque match. Il y aura pas mal de tournois ATP qui vont arriver et où j'espère me rapprocher progressivement du Top 100, ce qui constitue mon objectif ultime. Je vais encore disputer deux tournois, à Lugano et Hambourg, avant d'attaquer la terre battue."