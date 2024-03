Ekaterina Alexandrova s'impose contre Jessica Pegula et se hisse dans le dernier carré

Alexandrova, 16e mondiale et tête de série N.14, s'est imposée en trois sets 3-6, 6-4, 6-4 en 1 heure et 28 minutes contre Pegula, 5e mondiale et tête de série N.5. La Russe, 29 ans, poursuit donc son parcours en Floride après avoir éliminé la N.1 mondiale Iga Swiatek en huitièmes de finale.

Son adversaire en demi-finale sera l'Américaine Danielle Collins (WTA 53), tombeuse de la Française Caroline Garcia, 27e mondiale et tête de série N.23, en deux sets 6-3, 6-2. L'autre demi-finale opposera la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 4/N.4) à la Bélarusse Victoria Azarenka (WTA 32/N.27).