Elise Mertens après sa victoire contre Zhang Shuai: "Je joue plus libérée"

(Belga) Elise Mertens (WTA 26) avait le sourire, samedi à Melbourne, après s'être qualifiée facilement pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie au détriment de la Chinoise Zhang Shuai (WTA 74), 32 ans. Dans la nouvelle Kia Arena, qu'elle foulait pour la première fois, la Limbourgeoise, 26 ans, s'est imposée 6-2, 6-2 après 1h10 de jeu.

"Je suis vraiment très contente", a-t-elle confié. "Gagner fait toujours plaisir. Je ne sais pas si c'était mon meilleur match depuis le début de l'année, mais c'était un très bon match. Je pense avoir très bien servi (4 aces, 68% de premières balles, ndlr.), ce qui m'a bien aidé. Il faisait très chaud aujourd'hui et les balles volaient un peu, mais je pense avoir assez bien contrôlé cet élément, ce qui m'a permis de dépenser le moins d'énergie possible. Elle a probablement commis un peu plus de fautes que d'habitude (28 pour 9 seulement à la N.1 belge, ndlr), peut-être aussi parce que j'ai ramené beaucoup de balles, mais pour ma part, j'ai été très solide et très constante. Je joue plus libérée et je pense que cela se voit." En huitièmes de finale pour la troisième année consécutive à l'Open d'Australie, Elise Mertens rencontrera désormais l'Américaine Danielle Collins (WTA 30), 28 ans. La Floridienne, qui fut aussi demi-finaliste à l'Open d'Australie, en 2019, a battu au terme d'un match épique la jeune Danoise Clara Tauson (WTA 39) 19 ans, protégée d'une certaine Justine Henin, 4-6, 6-4, 7-5. (Belga)