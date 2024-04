Elise Mertens et Hsieh Su-Wei passent au deuxième tour au super tie-break

Elise Mertens et sa partenaire taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 2 et 1 en double) ont remporté leur match au premier tour en double au tournoi de tennis WTA 1000 de Madrid, samedi. Têtes de série N.1, elles ont vaincu au super tie-break l'Américaine Asia Muhammad et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi (WTA 36 et 35 en double), 2-6, 6-4, 10/2. La partie a duré près d'une heure et demie.