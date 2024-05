Rafael Nadal avoue avoir joué avec "la peur de craquer" contre Zizou Bergs

"Le match avait bien débuté pour moi, 3-1, 30-0, avec plus ou moins de facilité. Je jouais plutôt bien", a-t-il confié. "Puis, j'ai eu un mauvais jeu de service et à partir de là, j'ai eu 20 minutes avec d'énormes doutes. Je n'ai pas réussi à jouer avec tranquillité. Au final, je suis heureux car j'ai trouvé le moyen de l'emporter. J'ai joué presque 3h00 et tout s'est bien passé. Et j'ai gagné le droit de rejouer d'ici dans deux jours."

"À Brisbane, j'ai eu une déchirure à l'endroit où j'ai été opéré l'année dernière", a-t-il expliqué. "On a dû retirer une partie importante de mon tendon du psoas et je dois aujourd'hui faire travailler beaucoup de muscles autour bien plus qu'avant. Arrive un moment où je dois me prouver que je suis capable de pousser mon corps jusqu'à la limite nécessaire pour me sentir prêt pour ce qui arrive. Je ne parle pas seulement de Roland-Garros mais du prochain match (contre le Polonais Hubert Hurkacz, 9e mondial, ndlr). Je dois me débarrasser de cette peur de craquer. Et des matches comme celui d'aujourd'hui peuvent aider."