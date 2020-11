Elise Mertens s'incline en finale face à Aryna Sabalenka

(Belga) Elise Mertens s'est inclinée dimanche en finale du tournoi WTA de Linz, une épreuve en salle sur surface dure dotée de 202.250 dollars. La numéro 1 belge a été battue en deux sets 5-7, 2-6 face à la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 11), sa partenaire de double, en 1 heure et 42 minutes.

Le premier set était très équilibré et les deux joueuses se rendaient coup pour coup. À 4-4, Mertens réalisait le break pour mener 5-4 mais Sabalenka égalisait à 5-5 sur un contre-break. La Biélorusse remportait son service dans la foulée avant de transformer une balle de break pour remporter une première manche conclue au bout d'1h08 de jeu (7-5). Dans la seconde manche, la numéro 1 belge prenait un mauvais départ et se voyait rapidement menée 3-0 après avoir perdu un jeu de service. Mertens réduisait l'écart à 4-2 mais Sabalenka gagnait les deux jeux suivants pour remporter une 3e victoire en finale (sur 3) cette saison. La 11e joueuse mondiale a ajouté un 8e titre WTA à son palmarès. La jeune Biélorusse a remporté, aussi en 2019, trois tournois en Chine - Shenzhen, Wuhan et Zhuhai et, en 2018, ceux de New Haven et Wuhan déjà. Pour sa deuxième finale cette saison, la huitième de sa carrière, Mertens a donc subi une deuxième défaite après celle contre Simona Halep à Prague en août. La Limbourgeoise compte cinq titres WTA à son palmarès, elle qui a remporté les tournois de Doha (2019), Hobart (2017 et 2018), Lugano (2018) et Rabat (2018). (Belga)