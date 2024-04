Elise Mertens se qualifie pour les quarts de finale en double

Associée à la Taïwanaise Su-Wei Hsiehn numéro 1 mondiale en double, avec qui elle forme la paire tête de série N.1, Mertens, numéro 2 mondiale, s'est imposée en deux sets 6-2, 6-4 contre la Chinoise Yifan Xu et la Britannique Heather Watson (WTA 41 et 50 en double). La rencontre a duré 1 heure et 20 minutes.

La paire belgo-taïwanaise rencontrera le duo composé de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 18 et 19 en double), qui forment la paire tête de série N.5, pour une place dans le dernier carré.