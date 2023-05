Emma Raducanu forfait pour Roland-Garros et Wimbledon

Emma Raducanu a annoncé mercredi via ses réseaux sociaux qu'elle avait subi une opération des deux mains qui va la tenir éloignée des courts pendant plusieurs mois. La Britannique, lauréate de l'US Open 2021, manquera ainsi Roland-Garros et Wimbledon, les deux prochains tournois du Grand Chelem.

Emma Raducanu, retombée au 85e rang mondial, avait dû déclarer forfait à quelques heures de son premier tour au tournoi WTA 1.000 de Madrid la semaine dernière en raison d'une blessure à la main.

"On peut dire que les dix derniers mois ont été difficiles car j'ai dû faire face à une blessure récurrente aux deux mains. J'ai fait de mon mieux pour gérer la douleur cette saison et à la fin de l'année dernière, en réduisant considérablement la charge d'entraînement, en manquant des séances d'entraînement et en mettant prématurément un terme à ma saison 2022 mais malheureusement, cela n'a pas suffi. J'ai subi une intervention mineure aux deux mains pour résoudre ce problème. Je suis déçue d'annoncer que je serai absente ces prochains mois. Pendant ce temps, je vais subir une autre opération mineure à la cheville", écrit la joueuse de 20 ans. "Cela me fait mal de manquer les tournois de l'été".