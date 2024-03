Gauthier Onclin enlève son 10e titre ITF après avoir été mal embarqué en finale

Gauthier Onclin s'est imposé en finale du tournoi de tennis ITF M25 de Saint-Dizier, épreuve en salle sur surface dure dotée de 25.000 dollars, dimanche dans l'Est de la France.

Onclin, 279e mondial et tête de série N.2, a défait en trois manches 3-6, 7-6 (7/3), 7-5 et 2h57 de jeu le Russe Alibek Kachmazov, 262e mondial et tête de série N.1.

Le N.5 belge a effectué plusieurs rétablissements dans ce match. Après avoir perdu le premier set 3-6, il fut mené 1-4 et 3-5 dans le 2e set. Il a encore fait la course derrière le score dans le 3e set quand le marquoir indiqua 2-4 et 4-5 en faveur du Russe. Cela n'a pas empêché le protégé de Steve Darics de renverser à chaque fois son adversaire.