Greet Minnen trouve "cool" de défier Elena Rybakina : "Une expérience supplémentaire"

"Ce ne sera pas une partie de plaisir", a-t-elle confié samedi en conférence de presse. "Mais bon, c'est comme ça. Le seul moyen d'éviter ce genre de situation est de progresser et de devenir tête de série. Je sais que la terre battue n'est pas sa surface de prédilection, mais cela reste une joueuse qui arrive loin dans chaque tournoi. Elle est très agressive et touche bien la balle. Ce sera à moi d'essayer de la dérégler en variant suffisamment. De toute façon, je n'aurai rien à perdre. Je vais jouer sur un grand court, dans une belle atmosphère. Et je serai riche d'une expérience supplémentaire. Bref, ce sera cool."

"Il y a eu des hauts et des bas, en effet", a-t-elle poursuivi. "J'ai connu un départ difficile, puis j'ai mieux joué à Doha et à Miami. La terre battue n'a hélas pas apporté les résultats que j'espérais. Cela restera une surface plus compliquée pour moi. C'est dur de ne pas parvenir à rééditer les performances de l'an dernier. J'étais quasi chaque fois en demi ou en finale. Les tournois et le niveau sont évidemment différents. J'ai toutefois réussi à m'en accommoder et je ne baisse pas les bras."