Hanne Vandewinkel au 2e tour du double filles de l'Open d'Australie

(Belga) Hanne Vandewinkel et sa partenaire roumaine Anca Alexia Todoni se sont qualifiées pour le 2e tour du double juniores filles de l'Open d'Australie, dimanche à Melbourne.

Opposées aux joueuses locales Lily Fairclough et Yilin Yan, invitées par l'organisation, elles se sont imposées sur un double 6-4 après 58 minutes de jeu. Samedi, Vandewinkel, 17 ans et 23e mondiale dans sa catégorie, s'est inclinée, en trois sets, au premier tour du simple devant la Canadienne Mia Kupres, 18 ans et 48e mondiale. (Belga)