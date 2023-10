Iga Swiatek et Coco Gauff réussissent leur entrée en matière aux Masters

Les N.2 et N.3 mondiales Iga Swiatek et Coco Gauff ont chacune remporté leur premier match aux Masters de tennis féminin (WTA Finals), doté de 9 millions de dollars et disputés sur surface dure, lundi à Cancun au Mexique. Dans la poule B, la Polonaise a disposé de la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 6), 7-6 (7/3), 6-0, avant que l'Américaine ne balaie la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 7) 6-0, 6-1.

Le tableau des Masters est divisé en deux poules de quatre. Les deux premières de chaque groupe sont qualifiées pour les demi-finales qui démarreront samedi. Dans la poule A figurent l'Américaine Jessica Pegula (WTA 5), tombeuse de la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 4) lors de son premier match et Sabalenka, qui a battu la Grecque Maria Sakkari (WTA 9) d'entrée.

En double, Elise Mertens et sa partenaire australienne Storm Hunter (WTA 5 et 3 en double) ont remporté leur premier match, lundi contre les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara (WTA 10 et 13). Elles affronteront ensuite l'Américaine Desirae Krawczyk et la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 15 et 19).