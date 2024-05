Jannik Sinner contraint au forfait en raison d'une blessure à la hanche

"Ce n'est pas facile d'écrire ce message, mais après avoir parlé à nouveau avec les médecins et les spécialistes de mes problèmes à la hanche, je dois annoncer que, malheureusement, je ne pourrai pas jouer à Rome", a indiqué Sinner sur Instagram.

"Bien sûr, je suis très triste de ne pas avoir récupéré, s'agissant de l'un de mes tournois préférés. J'étais impatient de revenir et jouer à la maison, devant le public italien", a regretté Sinner. L'Italien compte tout de même se rendre à Rome et passer par le Foro Italico, où se jouent les Internationaux d'Italie. "À présent, je travaillerai avec mon équipe et les médecins afin d'être prêts pour Roland-Garros", a-t-il conclu.