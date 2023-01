Johan Van Herck annonce que 2023 sera sa dernière année comme capitaine des équipes belges

(Belga) Johan Van Herck a annoncé lundi que 2023 sera sa dernière année comme capitaine des équipes belges de Coupe Davis et de Billie Jean King Cup.

"Après 12 ans et 28 duels de Coupe Davis, après 4 ans et 8 duels de Billie Jean King Cup, je veux annoncer que j'ai décidé que 2023 sera ma dernière année comme capitaine", a écrit Johan Van Herck, 48 ans, sur les réseaux sociaux. "Entièrement motivé en 2023 pour faire de cette dernière année une année fantastique et comme toujours nous croyons que 'Impossible is nothing', a ajouté le capitaine de l'équipe belge qui doit diriger la Belgique début février en Corée du Sud en qualification pour la phase finale de la Coupe Davis prévue en fin d'année. (Belga)