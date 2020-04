Roger Federer a lancé mercredi l'idée d'une fusion entre l'ATP et la WTA, les circuits de tennis masculin et féminin.

"Suis-je le seul à penser que c'est maintenant le moment pour que le tennis masculin et féminin s'unissent et ne fassent qu'un?", s'est demandé le Suisse mercredi sur son compte Twitter.

"Je ne parle pas de fusion sur le court, mais de fusion entre les deux instances (ATP et WTA) qui gèrent les circuits professionnels masculin et féminin. C'est trop déroutant, pour les fans, d'avoir différents systèmes de classements, différents logos, différents sites internet, des catégories de tournois différentes", a ajouté le joueur aux 20 titres en Grand Chelem.

"Cela aurait sans doute dû se passer il y a longtemps, mais c'est peut-être vraiment le moment maintenant", a poursuivi Federer, 38 ans. "Les temps sont durs dans tous les sports et on peut en sortir avec deux corps affaiblis ou un corps renforcé".

L'ATP (Association of Tennis Professionals) a été créée en 1972, tandis que la WTA (Women's Tennis Association) a vu le jour un an plus tard.