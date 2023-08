Le barrage entre la Belgique et la Hongrie se jouera au Dôme de Charleroi

Le barrage de la Billie Jean King Cup, le tournoi de tennis par équipes nationales féminines, entre la Belgique et la Hongrie se jouera au Dôme de Charleroi les 11 et 12 novembre prochain, a annoncé la fédération belge de tennis (FRBT) jeudi.

La Belgique et la Hongrie se sont rencontrées à six reprises en Fed Cup ou Billie Jean King Cup, avec deux victoires belges et quatre hongroises. La Belgique avait gagné le dernier duel, en février 2016. Pour ce duel, le capitaine Wim Fissette ne pourra pas compter sur Maryna Zanevska qui a décidé de mettre un terme à sa carrière après l'US Open à cause d'une blessure chronique au dos.