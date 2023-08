Le coach de Wickmayer sur son abandon: "Yanina s'est un peu bloqué le bas du dos"

"Yanina s'est un peu bloqué le bas du dos", a expliqué son coach Gérald Moretti à l'Agence BELGA. "Elle avait déjà ressenti une douleur lors de l'un de ses matches à Varsovie et avait traîné des raideurs pendant une bonne partie de la semaine. Elle s'était bien soignée, mais ce matin, à l'échauffement, la douleur est revenue. Yanina a tout de même voulu essayer, mais on a vite constaté que ce n'était pas possible. À 3-0 pour l'Allemande, elle ne s'est même pas assise au changement de côté. Elle avait trop de douleurs, notamment au service et lorsqu'elle devait aller chercher des balles en revers."

Gérald Moretti pense toutefois que ce ne sera pas trop grave. "Yanina m'a dit qu'elle se connaît et qu'elle a déjà rencontré ce genre de souci par le passé", a-t-il poursuivi. "On va rentrer, elle va aller voir son ostéopathe et en profiter pour se reposer. C'était sans doute le match de trop après dix jours vécus à une cadence folle et dans des conditions pas évidentes. Il avait beaucoup plu en Pologne, ce qui fait que les journées avaient été longues et éprouvantes. Et ici, elle avait encore dû puiser loin dans ses réserves pour battre la Chinoise Zhu au premier tour. Cela lui fera dès lors du bien de souffler un peu."