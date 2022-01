Libéré après des jours de détention, Novak Djokovic sort du silence

Novak Djokovic a confirmé son intention de disputer l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem qui débutera lundi prochain à Melbourne.

Dans un tweet publié lundi, le N.1 mondial s'est dit "heureux et reconnaissant" qu'un juge lui ait donné gain de cause.

"Je suis heureux et reconnaissant que le juge ait annulé l'annulation de mon visa. Malgré tout ce qu'il s'est passé, je veux rester et essayer de participer à l'Open d'Australie", indique Novak Djokovic. "Je reste concentré sur cet objectif. Je suis venu ici pour participer à un des événements les plus importants devant des fans extraordinaires". "Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus mais MERCI à tous de m'avoir soutenu pendant tout cela et de m'avoir encouragé à rester fort", a conclut le n°1 mondial.

La maman du joueur, Dijana Djokovic, a déclaré lors d'une conférence de presse à Belgrade que pour elle "c'est la plus grande victoire de sa carrière, plus grande que tous les Grands Chelems".

Lundi, le juge Anthony Kelly a mis fin à plusieurs jours de bataille judiciaire en ordonnant la libération immédiate du joueur serbe de 34 ans, retenu, depuis son arrivée en Australie pour disputer le premier Grand Chelem de l'année, dans un centre pour migrants à Melbourne.

Un avocat du gouvernement a cependant prévenu que Canberra pouvait encore ordonner l'expulsion de Djokovic, ce qui aurait pour conséquence de lui interdire toute entrée sur le territoire australien pendant trois ans.

La fédération australienne de tennis avait accordé au joueur une exemption, au motif de son infection au mois de décembre, pour participer au premier Grand Chelem de la saison, après que sa demande a été approuvée par deux panels médicaux indépendants, ont souligné ses avocats. Mais à son arrivée en Australie, les autorités fédérales lui avaient refusé l'entrée, estimant que ses motifs d'exemption ne remplissaient pas les conditions d'entrée sur le territoire.

Novak Djokovic, neuf fois vainqueur à Melbourne, est en quête d'un 21e titre record en Grand Chelem, qui le placerait devant Rafael Nadal et Roger Federer, qui comptent également 20 titres dans un Majeur.