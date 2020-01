Maria Sharapova, tombée à la 147e place mondiale, reçoit une invitation

(Belga) Retombée à la 147e place mondiale, Maria Sharapova a reçu mercredi une wildcard des organisateurs de l'Open d'Australie (20 janvier - 2 février). La Russe de 32 ans, lauréate à Melbourne en 2008, tentera de passer le premier tour d'une levée d'un Grand Chelem depuis son huitième de finale en Australie il y a un an.

L'ancienne N.1 mondiale a loupé son retour à la compétition mardi en s'inclinant dès le premier tour du tournoi WTA de Brisbane. Également invitée à disputer un tournoi qu'elle a remporté en 2015, elle a été battue 3-6, 6-1, 7-6 (7/3) par l'Américaine Jennifer Brady (WTA 53). Sharapova a toutefois tenu à nuancer ce résultat, elle qui a dû aller à l'hôpital quelques jours auparavant pour soigner un virus. La droitière aux cinq titres majeurs n'avait plus joué depuis plus de quatre mois en raison de douleurs à l'épaule. Sa dernière rencontre avant mardi remontait à l'US Open, où elle a été sortie au premier tour par Serena Williams. Elle n'avait d'ailleurs disputé que 8 tournois et 15 rencontres en 2019. Avant la première levée du Grand Chelem 2020, la Russe disputera le tournoi-exhibition de Kooyong. (Belga)