Masters ATP: Rune s'impose après l'abandon de Tsitsipas

Le Danois de 20 ans, quart-de-finaliste à Roland=Garros et Wimbledon cette année, décroche sa première victoire dans cette épreuve, qu'il découvre. De quoi rester en course pour les demi-finales.

Il menait 2-1 quand Tsitsipas a décidé de jeter l'éponge après seulement 17 minutes passées sur le court. Le Grec, visiblement diminué physiquement, peinait à se déplacer et a fait appel au médecin, avant de prendre cette décision.

"Je m'excuse auprès de tous les fans et du public qui sont venus me soutenir aujourd'hui. Je suis vraiment déçu de ne pas avoir pu terminer le match", a commenté après-coup le Grec face aux journalistes. "Mes médecins, après plusieurs visites, m'avaient suggéré de jouer. Malheureusement, je me sentais très mal sur le court. J'ai fait ce que je pouvais pour être prêt et en forme pour ce match, mais ça n'a pas marché pour moi".

"La douleur était très forte", a-t-il ajouté, expliquant qu'elle était apparue pendant l'échauffement sur le court. "J'ai déjà eu mal pendant des matches par le passé... Mais là, c'était clairement trop dur à gérer".