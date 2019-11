Masters ATP - Vainqueur du tenant du titre Alexander Zverev, Dominic Thiem rejoint Stefanos Tsitsipas

(Belga) La finale du Masters de tennis masculin opposera dimanche à Londres Stefanos Tsitsipas à Dominic Thiem.

Le Grec, qui joue à 21 ans son premier tournoi des Maîtres, et l'Autrichien sont sortis vainqueurs samedi de leur demi-finale. Tsitsipas, vainqueur du Masters Next Gen l'an dernier, s'est offert la légende Roger Federer (ATP 3) 6-3 et 6-4 dans l'après-midi. En soirée, le numéro 5 à l'ATP, Thiem, qui a battu dans sa poule tant Federer que Novak Djokovic, a pris le meilleur sur l'Allemand Alexander Zverev (ATP 7), vainqueur du Masters l'an dernier. Le double finaliste de Roland Garros a mis 1h34 et deux sets 7-5 et 6-3 pour accéder à sa première finale dans un Masters à sa 4e participation. Thiem, 26 ans, a remporté son 6e succès en huit rencontres face à "Sacha" Zverev, 22 ans. L'Autrichien mène également 4 à 2 dans ses confrontations directes face à Tsitsipas avant le match de dimanche après-midi. . (Belga)