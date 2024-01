Mertens en demi-finale contre Hunter: "Ce sera particulier, qui plus est en Australie"

"Nous avons disputé un très bon match", a-t-elle confié. "Il faisait assez chaud, mais nous avions bien pu nous préparer vu que nous avions bénéficié de deux jours de repos. Je connais Demi depuis plus de quinze ans et nous savions à quoi nous attendre. On savait qu'elles chercheraient à nous mettre beaucoup de pression en venant tout le temps au filet. Je pense que nous avons bien géré ce paramètre, en variant entre les balles dans les pieds et les lobs pour les déstabiliser. Ce fut un peu comme une partie d'échecs."

Il s'agit de la troisième accession d'Elise Mertens au dernier carré en double à l'Open d'Australie, où elle a déjà triomphé en 2021 aux côtés de la Biélorusse Aryna Sabalenka, lauréate en simple l'an dernier. La N.1 belge y retrouvera l'Australienne Storm Hunter (WTA 1), son ancienne coéquipière la saison dernière, tête de série N.3 avec la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 13).