Minnen en demi-finales et tout proche d'un retour dans le top 100 : "J'ai su rester calme"

Greet Minnen était satisfaite, jeudi, de s'être qualifiée pour le dernier carré du Polish Open, tournoi WTA 125 sur dur disputé à Kozerki et doté de 115.000 dollars. La Campinoise, 25 ans, tête de série N.4, a battu 6-0, 7-6 (7/4) l'Allemande Eva Lys (WTA 148), 21 ans, tête de série N.9 après avoir mené 6-0, 5-2 et hérité d'une première balle de match à 5-3.

Greet Minnen est tout près désormais d'un retour dans le top 100 à la WTA, un an après en être sortie avant de se blesser au dos et de devoir s'arrêter durant trois mois. Une victoire vendredi en demi-finale contre la Polonaise Maja Chwalinska (WTA 532), 20 ans, pourrait éventuellement déjà suffire.

"Le top 100 est un objectif, mais j'essaie de ne pas trop y penser. Je tâche de rester dans l'instant présent et de me concentrer sur mon prochain match. Je ne peux pas faire plus. J'ai eu l'occasion de voir jouer Chwalisnka cette semaine. Elle a signé de belles victoires et joue en confiance. Elle a d'ailleurs déjà été nettement mieux classée, avant d'être freinée par des blessures. Il faudra donc que je sois au taquet demain".