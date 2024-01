Opelka renonce à effectuer sa rentrée, Dominic Thiem directement dans le tableau final

Cela fait plus d'un an et demi que l'Américain Reilly Opelka, 26 ans, est absent du circuit, hormis une tentative manquée de revenir à la compétition lors d'un Challenger en octobre où il avait déclaré forfait pour son 2e tour.

Reilly Opelka, ancien numéro 17 mondial, est blessé au poignet depuis un 8e de finale perdu en août 2022 à Washington, un ATP 500.