Monte-Carlo: Djoko dérouille, Nadal déroule

Les vents étaient contraires jeudi à Monte-Carlo: Novak Djokovic a été soufflé par Daniel Evans dès les huitièmes de finale, peu avant que Rafael Nadal ne balaye Grigor Dimitrov, renforçant son statut de favori.

Dernier Français en lice, Lucas Pouille (86e) a cédé face à Alejandro Davidovich (58e) 6-2, 7-6 (7/2). Il a néanmoins jugé "encourageant" son tournoi monégasque, lui qui tente de retrouver le plus haut niveau après une coupure sur blessure d'octobre 2019 à février 2021.

"Je crois que c'était l'un de mes plus mauvais matchs de ces dernières années. Je ne veux rien enlever à sa victoire, mais je me suis senti très mal sur le court pendant tout le match. Rien ne fonctionnait. C'est une performance déplorable", a analysé Djokovic après s'être incliné 6-4, 7-5 face au 33e joueur mondial.

La déroute est d'autant plus surprenante que le Britannique n'avait jamais atteint les 8es de finale d'un Masters 1000, n'avait jamais battu de joueur du Top6 en onze duels et que la terre battue n'est pas sa surface de prédilection. Quant à son adversaire du jour, il s'est imposé deux fois à Monte-Carlo (2013 et 2015) et même s'il n'avait pas rejoué depuis son titre en février à l'Open d'Australie, il restait sur une victoire impressionnante la veille face à l'étoile montante Jannik Sinner.

"Hier (contre Sinner), j'ai fait un très bon match. Aujourd'hui, c'était l'exact contraire", a-t-il simplement constaté.

- Métronome déréglé -

Métronome qui se régale de jouer en cadence, Djokovic a été totalement perturbé par les variations d'Evans et ses revers slicés quasi systématiques.

Résultat, le Serbe a commis 45 fautes directes, soit environ le double de son adversaire. Et pour la cinquième fois d'affilée, depuis son titre de 2015, il ne parvient pas à dépasser les quarts de finale.

Et c'est donc Evans qui tentera d'atteindre le dernier carré face au Belge David Goffin (15e) qui a disposé d'Alexander Zverev (6e) 6-4, 7-6 (9/7).

"Après le tournoi, je me retournerai et je réaliserai à quel point aujourd'hui (jeudi) fut une grande journée", a commenté le Britannique.

L'autre quart de finale du haut du tableau opposera Davidovich à Stefanos Tsitsipas (5e), tranquille vainqueur de Cristian Garin (24e) 6-3, 6-4.

L'élimination précoce du N.1 mondial augmente significativement les chances de Nadal de décrocher son douzième titre monégasque, surtout au vu de sa démonstration du jour.

- Intensité -

Après sa facile victoire face à Federico Delbonis (87e) 6-1, 6-2 en 1h20 la veille, l'Espagnol avait regretté d'avoir "perdu un peu d'intensité" en fin de partie, notamment en raison de l'absence d'un public auquel il faut "montrer qu'on est bien". Et il avait ajouté qu'il faudrait qu'il soit "à 100% à tout moment" pour battre Dimitrov (17e).

Il n'y avait toujours pas de public jeudi, mais Nadal, lui, a été à fond du début à la fin. Et il n'a fait qu'une bouchée du Bulgare, gobé 6-1, 6-1 en 55 minutes.

"Je suis resté concentré pendant tout le match, même s'il tournait clairement en ma faveur", s'est félicité l'Espagnol.

Après 40 minutes de démonstration, Nadal menait déjà 6-1, 3-0. Dépassé par le jeu adverse, dépité par son impuissance, Dimitrov a alors passé ses nerfs sur sa raquette, pulvérisée au sol puis enroulée autour de son genou comme pour être bien certain qu'elle ne pourrait plus lui servir... lui nuire. Le tout sans aucune autre marque de colère ou de rébellion tant il savait la cause perdue.

"Sur le papier, Dimitrov représentait aujourd'hui un test compliqué. Ca n'a pas été le cas", a-t-il analysé, en reconnaissant que son adversaire avait fait "un mauvais match" et n'avait pas été en mesure de lui opposer la résistance qu'il lui avait opposée en demi-finale de l'Open d'Australie 2017 (victoire de Nadal en cinq sets).

Vendredi, il affrontera Andrey Rublev (8e), tombeur de Roberto Bautista (11e) 7-6 (7/2), 5-7, 6-3, pour une place en demi-finales.

L'autre quart de finale du bas de tableau opposera le tenant du titre Fabio Fognini (18e), vainqueur de Filip Krajinovic (37e) 6-2, 7-6 (7/1), à Casper Ruud (27e) qui l'a emporté face à Pablo Carreno (12e) 7-6 (7/4), 5-7, 7-5.