Novak Djokovic, expéditif face à De Minaur, file en quarts, comme Paul et Shelton

(Belga) Novak Djokovic s'est montré expéditif pour avancer en quarts de finale de l'Open d'Australie de tennis, lundi, à Melbourne. Le Serbe, 5e joueur mondial et tête de série N.4, n'a laissé aucune chance à l'Australien Alex de Minaur (ATP 24/N.22), balayé 6-2, 6-1, 6-2. La rencontre a duré 2 heures et 6 minutes.

Djokovic, en quête d'un 10e sacre à Melbourne et d'un 22e en Grand Chelem, ce qui lui permettrait d'égaler l'Espagnol Rafael Nadal, n'a perdu qu'un seul set depuis le début de la quinzaine. Contre De Minaur, Djokovic n'a pas semblé trop perturbé par sa cuisse gauche, à nouveau bandée. Le Serbe a impressionné, s'adjugeant le premier set en à peine 35 minutes et ne concédant aucune balle de break durant tout le match. Il rencontrera, pour une place en demi-finale, Andrey Rublev. Le Russe, 6e mondial et tête de série N.5, est venu à bout du Danois Holger Rune (ATP 10/N.9) 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (11/9). L'Américain Tommy Paul (ATP 35) disputera, à 25 ans, son premier quart de finale d'un Grand Chelem grâce à sa victoire 6-2, 4-6, 6-2, 7-5 en 3 heures et 19 minutes sur l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 25/N.24). Paul rencontrera son jeune compatriote, et débutant à Melbourne, Ben Shelton (ATP 89), 20 ans, victorieux d'un duel américain face à J.J. Wolf (ATP 67), 7-5 (7/5), 2-6, 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 6-2 après 3 heures et 47 minutes. (Belga)