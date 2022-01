Open d'Australie - Elise Mertens bat Kirsten Flipkens pour se hisser en demi-finale du double

(Belga) Elise Mertens s'est qualifiée pour les demi-finales du double dames de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, au détriment de Kirsten Flipkens, associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, mercredi à Melbourne.

Avec la Russe Veronika Kudermetova, avec qui elle forme la tête de série N.3, Mertens s'est imposée en 2 sets (6-3, 6-4) en 1 heure et 20 minutes de jeu en première rotation sur la Margaret Court Arena. En demi-finale, la paire belgo-russe affrontera les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, têtes de série N.1, ou l'Américaine Caroline Dolehide et l'Australienne Storm Sanders. En simple, Mertens, 26e mondiale et tête de série N.19, avait été éliminée en huitièmes de finale face à l'Américaine Danielle Collins, 30e mondiale et tête de série N.27, sur le score de 4-6, 6-4, 6-4.