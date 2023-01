Open d'Australie - Elise Mertens, Joachim Gérard et Alexander Blockx au programme mardi à Melbourne

(Belga) Trois Belges figurent au programme de la journée de mardi à l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de la saison à Melbourne.

Elise Mertens, qui fait la paire avec l'Australienne Storm Hunter (ex-Sanders), disputera son quart de finale du double face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk et la Roumaine Elena-Gabriela Ruse. Ce sera en fin de programme sur la Kia Arena, mais pas avant 6h00 du matin en Belgique. Joachim Gérard entame lui son parcours en fauteuil roulant en affrontant le Chilien Alexander Cataldo en ouverture sur le court numéro 6 à 1h00 du matin en Belgique (11h00 locales). Chez les juniors, Alexander Blockx, associé au Brésilien Joao Fonseca, jouera lui son deuxième tour (8es de finale) en double face au Canadien Keegan Rice et au Sud-Coréen Hoyoung Roh. Ce sera en 5e match sur le court numéro 15. Mardi marquera aussi le début des quarts de finale du simple dames et simple messieurs. (Belga)