Open d'Australie: Djokovic à deux marches d'un 22e titre du Grand Chelem

Novak Djokovic n'est plus qu'à deux marches à l'Open d'Australie d'un 22e titre du Grand Chelem et seuls trois joueurs peuvent encore l'empêcher d'égaler le record de Rafael Nadal: l'inattendu Américain Tommy Paul, qu'il affronte vendredi en demi-finales, Stefanos Tsitsipas et Karen Khachanov qui jouent la seconde demie.

. Djokovic-Paul, énorme déséquilibre

Djokovic vise à 35 ans une dixième finale à Melbourne, un dixième titre (record), un 22e trophée dans un Majeur. Absent l'an dernier, il reste sur une série de 26 matches gagnés dans le tournoi depuis sa défaite en huitièmes de finale en 2018, et n'a perdu qu'un set depuis le début de l'édition 2023. Il joue le tournoi en tant que N.5 mondial, mais une victoire finale lui permettrait de retrouver le sommet de la hiérarchie.

En face, Paul joue à 25 ans sa première demie en Grand Chelem, une catégorie de tournois où il n'avait jusque-là jamais atteint les quarts. Il a joué une fois les huitièmes de finale, l'an dernier à Wimbledon et avait atteint, au mieux, le troisième tour à Melbourne, en 2020 pour sa première participation.

Alors il semble vivre un rêve éveillé: "J'aurais peut-être une meilleure chance contre Rublev, mais jouer Novak ici en Australie serait magnifique", a-t-il déclaré mercredi avant de connaître son prochain adversaire. L'Américain, 35e mondial à Melbourne, entrera lundi pour la première fois dans le Top 20 mondial. Autant dire que sur le papier, le match penche franchement en faveur du Serbe.

Une inconnue demeure, sur laquelle ont compté les précédents adversaires de Djokovic: l'état de sa cuisse gauche qui le fait souffrir depuis deux semaines. Au bord du gouffre aux deuxième et troisième tours, respectivement face au modeste Français Enzo Couacaud (191e) à qui il a cédé un set, puis à l'expérimenté Grigor Dimitrov (28e) qu'il a néanmoins dominé en trois manches, il s'est ensuite montré parfaitement intouchable face à Alex De Minaur (24e) et Andrey Rublev (6e). "C'est un signal envoyé à mes adversaires", a-t-il d'ailleurs commenté mercredi soir après sa qualification pour le dernier carré. Paul, premier Américain à atteindre les demies à Melbourne depuis Andy Roddick en 2009, est prévenu. . Khachanov-Tsitsipas, explosif L'un, le Russe, retrouve son meilleur niveau et enchaîne une seconde demi-finale de Majeur après sa première, en septembre dernier à l'US Open. L'autre, le Grec, jouera sa quatrième demie à Melbourne, la troisième d'affilée, et a déjà joué une finale d'un tournoi du Grand Chelem, à Roland-Garros en 2021.