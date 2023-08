Première finale de l'année pour Coppejans : "Ce n'était qu'une question de temps"

"Je suis ravi de cette accession en finale", avance Copejans. "J'avais le sentiment que ce n'était qu'une question de temps. Je joue vraiment bien depuis le début de cette année, mais pour une raison ou l'autre, cela n'avait encore pu se matérialiser par un tel résultat. J'ai eu un peu de chance hier avec l'abandon sur blessure de Gombos, mais ce soir, j'ai disputé un excellent match. Mon adversaire était un peu nerveux, car il s'agissait de sa première demi-finale en Challenger, et j'ai directement pu en profiter. J'ai rapidement pu m'échapper au score avec un double break et cela a donné le ton pour le reste de la partie".

"Prizmic est immense talent", a-t-il poursuivi. "Il pratique un tennis très intense et frappe terriblement fort dans la balle. Il affiche également une belle attitude sur le court. Je suis persuadé qu'il va aborder cette finale sans la moindre crainte et qu'il va jouer de manière libérée. Je m'attends dès lors à un match compliqué. Mais bon, je sers très bien cette semaine et je suis assez serein. Je peux dès lors aussi avoir confiance".